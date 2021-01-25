В России объявили масштабную акцию для студентов

Бывшим и нынешним студентам российских вузов предложили присоединиться к празднованию Дня российского студенчества и поздравить пользовательниц с именем Татьяна. Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске нескольких активностей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ОК 25 января стартует масштабный фотомарафон #студенческиегоды. Пользователям сети предложат делиться воспоминаниями о веселых учебных буднях и рассказывать курьезные истории о студентах. Кроме того, для студентов будет доступен специальный конструктор публикаций «За что вы любите студенческую жизнь?». С его помощью пользователи смогут в несколько кликов составить яркий пост о том, что вызывало самые яркие эмоции в студенческое время: например, друзья, знания или особая атмосфера студенчества.

Не оставят без внимания и Татьян — это имя входит в тройку самых популярных среди пользовательниц и составляет 3,65 процента от всех зарегистрированных в «Одноклассниках» женщин. Все желающие смогут присоединиться к тематическим поздравлениям в разделе «Открытки» и выбрать поздравление с Днем Татьяны в сообщениях. Пользователи ОК также могут поздравить близких с праздниками традиционными тематическими подарками.

По данным соцсети, в 2020 году пользователи отправили 52,8 миллиарда виртуальных подарков, 4,5 миллиарда открыток и 1,5 миллиарда стикеров в сообщениях. Пользователи также активно выражали эмоции с помощью стикеров в личных сообщениях и комментариях.