Россияне рассказали о самом трудном периоде жизни

Уходящий год изменил жизнь почти половины (47 процентов) пользователей Рунета. Об этом говорится в материалах поступившего в «Ленту.ру» исследования, которое провели социальная сеть «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe.

Россияне оценили 2020 год, а также рассказали, какой период в жизни они считают самым трудным, чем запомнился этот год, как повлиял на отношения с близкими и что могло бы сделать его немного счастливее.

Чаще всего заявляли о полном изменении жизни в 2020 году респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (64 процента) и 25-34 лет (53 процента). Пользователи оценили, в какую сторону изменилась их жизнь, по десятибалльной шкале: удачным (оценки от 6 до 10) этот год назвали 33 процента опрошенных, неудачным (оценки от 1 до 4) — 41 процент.

Более трети респондентов (31 процент) начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17 процентов). Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими: 35 против 28 процентов соответственно. При этом 35 процентов респондентов рассказали, что в этом году они стали реже общаться с друзьями. Кроме того, 2020 год многим запомнился тем, что они начали больше готовить. Об этом заявили 22 процента опрошенных. При этом 21 процент респондентов отметили, что прибавили в весе, и 10 процентов — что похудели. Есть также те, кто стал больше читать (18 процентов), открыл новые увлечения (16 процентов) или завел домашнее животное (12 процентов).

Пользователи также рассказали, какой период они считают самым трудным для себя или своей семьи. Ответы на этот вопрос сильно отличались в зависимости от возраста респондентов. Так, пользователи младшего возраста чаще называли период пандемии коронавируса наиболее трудным в их жизни — так считают 68 процентов опрошенных до 24 лет. С ними согласны 60 процентов респондентов до 34 лет и 43 процента в возрасте 35-44 лет. Люди старшего возраста отметили в качестве сложного периода события 1991-1992 годов: 31 процент пользователей 45-54 лет и 48 процентов пользователей старше 55 лет. А вот пандемию коронавируса сложной назвали только 38 процентов опрошенных 45-54 лет и 32 процента от 55 лет.

В целом период пандемии коронавируса назвали сложным 48 процентов респондентов, события 1991-1992 годов — 25 процентов, финансово-экономический кризис в России 1998 года — 10 процентов, валютный кризис в России 2014-2015 годов — 9 процентов, кризис 2008-2009 годов — 8 процентов опрошенных.

Почти 40 процентов респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств, и 33 процента — если бы у них появились новые материальные блага: новая машина, квартира, дом и прочее. При этом 34 процента рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными. Кроме того, многие говорили о том, что хотели бы чаще путешествовать — таких респондентов было 30 процентов. Почти четверть опрошенных (23 процента) мечтают об отмене ограничений, связанных с коронавирусом. И только 6 процентов пользователей Рунета заявили, что счастливы.