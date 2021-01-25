Мужчина боялся идти к стоматологу и вырвал себе зуб плоскогубцами

Житель английского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, признался, что самостоятельно вырвал больной зуб с помощью плоскогубцев. Об этом сообщает The Mirror.

48-летний Джейми Эллисон (Jamie Ellison) страдал из-за проблем с зубами после того, как сломал челюсть при падении из-за эпилептического припадка. Хирург вставил в его нижнюю челюсть металлическую пластину и четыре винта. Однако имплант вызвал у британца осложнения, и он постоянно страдал от боли в зубах.

Эллисон обзвонил всех стоматологов, принимающих по страховке в городе, и выяснил, что они не могут его принять. На поход в частную клинику у него не было денег, тем более что он боялся врача. Тогда, после 12 месяцев боли, он решился на самостоятельное удаление. Британец вырвал расшатавшийся зуб с помощью плоскогубцев и двух шпажек из бамбука. Мужчина отметил, что у него высокий болевой порог, поэтому ему не было очень больно.

«Люди раньше вырывали себе зубы, и ничего», — добавил он. После самостоятельного удаления у Эллисона сильно опухла десна, и он неделями «ходил, как бурундук».

Спустя полгода после удаления британец узнал, что в экстренных случаях можно обратиться в службу неотложной помощи, где также работают стоматологи. Он преодолел свой страх и записался на удаление второго зуба. Операция прошла успешно, а врач рассказал ему, что самостоятельно удалять зубы смертельно опасно.

Эллисон заявил, что ему нужно продолжить лечение, но он боится во время пандемии идти к терапевту, чтобы тот выдал направление к специалисту по челюстно-лицевой хирургии. Британец переживает, что его челюсть развалится, а врачи его спросят, почему он не пришел раньше.