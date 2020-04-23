Мужчина отчаялся найти стоматолога в эпидемию и сам вырвал больной зуб

Жителю английского графства Девон пришлось самостоятельно удалять себе больной зуб, поскольку стоматологические клиники были закрыты из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я позвонил своему зубному врачу, но мне ответили, что клиника закрыта, — рассказывает 33-летний Билли Тейлор. — Меня предложили записать в экстренную очередь, но я не знал, сколько времени это займет, поэтому решил позвонить по номеру 111 (скорая помощь). Там мне, по сути, ответили, что ничем не могут мне помочь, если только больной зуб не мешает мне дышать».

Когда зубная боль стала невыносимой, Тейлор отчаялся и решил заняться самолечением. Мужчина прижимал к лицу лед, пока холод не притупил ощущения, а затем с помощью сына вырвал больной зуб. Это оказалось сложнее, чем он думал, и заняло около полутора часов.

По последним данным, 22 апреля в мире выявлено 2,61 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 182,2 тысячи человек, 714,2 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 133,5 тысячи случаев заражения, погибли 18,1 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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