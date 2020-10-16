Мужчина не смог записаться к дантисту, напился и сам вырвал себе зубы

Британец не смог записаться на прием ни в одну из клиник своего города и был вынужден самостоятельно выдирать себе два зуба плоскогубцами. Для того, чтобы провести первую «операцию», мужчина напился. Об этом пишет The Sun.

42-летний отец троих детей потерял два передних зуба, упав с велосипеда в прошлом году. Однако боли у него начались только недавно. Мужчина обзвонил все клиники в городе, и везде ему ответили, что не принимают новых пациентов.

Удалить зуб в частном порядке стоило было ему 100 фунтов стерлингов (10 тысяч рублей). Но мужчина получал лишь 50 фунтов от государства в неделю, которые уходили на оплату еды и счетов. «Я мог бы подождать неделю, одолжить денег и сделать это в гигиенических условиях, но я не в силах был ждать», — признался британец.

По словам мужчины, на такой отчаянный шаг его толкнула ужасная боль — несколько дней он мучился буквально в агонии. Он рассказал, что, лишь прикоснувшись к зубу плоскогубцами, чувствовал боль, поэтому был вынужден выпить несколько бутылок пива перед первой «операцией». Вторую он делал уже на трезвую голову.