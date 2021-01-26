Жирные кислоты предотвратили смерть от коронавируса

Ученые Института исследования жирных кислот и других научных организаций США подтвердили, что высокий уровень омега-3 жирных кислот в крови может предотвратить смерть от COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

В исследовании приняли участие сто пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, у которых взяли образцы крови. Их проанализировали на омега-3 индекс (O3I) — отношение полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислоты) к общему количеству жирных кислот в мембране эритроцитов.

В соответствии с уровнем O3I добровольцы были разделены на четыре равные группы (квартили). Среди заболевших 14 пациентов умерли, при этом в группе с самым высоким O3I была зафиксирована только одна смерть. Вероятность смерти у людей из первой группы была на 75 процентов меньше, чем у тех, кто находился в других квартилях.

По словам ученых, хотя результаты исследования нельзя считать статистически значимыми, они вместе с другими научными данными свидетельствуют в пользу жирных кислот, которые могут снизить риск неблагоприятных исходов при COVID-19.