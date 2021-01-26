Занимающегося очисткой мусорного полигона австрийца задержали в Москве

В Москве задержан генеральный директор компании «Экоком», австрийский бизнесмен Оливер Кайзер. Об этом во вторник, 26 января, со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы сообщает РБК.

По данным суда, в ближайшее время будет принято решение об избрании австрийцу меры пресечения. Задержанный обвиняется по статье 171 УК РФ («Осуществление незаконной предпринимательской деятельности»). Предприниматель занимался рекультивацией мусорного полигона «Кучино» на территории городского округа Балашиха.

11 ноября 2017 года сообщалось, что компания Оливера Кайзера занималась бурением скважин на мусорном полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» для экстренной дегазации.