Российский губернатор рассказал о двояких чувствах к Навальному

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о двояких чувствах к Алексею Навальному. Его слова приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналистов о прошедшей 23 января несанкционированной акции, Травников отметил профессиональную работу полиции, а также поделился своими чувствами в отношении Навального. «К человеку, можно сказать, политическому деятелю у меня к господину Навальному двоякое чувство — презрение и жалость», — сказал он. «Серьезную политическую роль он играть не может», — добавил губернатор.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».