Москва выразила протест послу США из-за поддержки несогласованных акций

Москва выразила решительный протест послу США в Москве Джону Салливану в связи с поддержкой американской дипмиссией несогласованных акций, прошедших 23 января в российских городах. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, замглавы МИД Сергей Рябков ранее провел встречу с Салливаном. «Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», — рассказала Захарова. Она подчеркнула, что Россия проинформировала американского дипломата, что рассматривает подобные публикации как прямое вмешательство в свои внутренние дела.

Кроме того, по словам Захаровой, Москва будет разбираться с действиями интернет-гигантов США, которые распространяли фейковую информацию в день несогласованной акции и накануне.

Ранее Госдепартамент США осудил применение силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении граждан и журналистов в ходе прошедших в России несанкционированных акций. До этого, перед началом несанкционированных акций, посольство США в России опубликовало список городов, время начала митингов и примерный маршрут их участников. В МИД России предупредили, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».