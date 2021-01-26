Более 150 человек задержали на антикарантинных протестах в Нидерландах

Полиция Нидерландов задержала более 150 человек в ходе антикарантинных протестов, прошедших минувшей ночью. Об этом сообщает телевизионный канал NOS.

Волна протестов прокатилась по десятку городов. По меньшей мере 151 человек был арестован в ходе беспорядков. При этом треть арестов была произведена в Роттердаме, где произошли стычки между полицией и протестующими. Последние кидали камни и петарды в правоохранителей.

По похожему сценарию развивались события и в других городах: Харлеме и Гааге, Гелене, Хелмонде и Зволле. В Хертогенбосе протестующие ограбили магазины и подожгли машину. В Амстердаме тоже было неспокойно — там участники протестов попытались перевернуть полицейский фургон. Для разгона демонстрантов полиция использовала водяные пушки и слезоточивый газ.

Протесты из-за введенного властями комендантского часа продолжаются уже вторую ночь. Накануне полицейские применили водометы и дубинки в Амстердаме и Эйндховене, где демонстранты начали кидать в них петарды. В Эйндховене правоохранители использовали слезоточивый газ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил прошедшие протесты, назвав их «преступным насилием».

Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, введенного властями в середине декабря. В стране закрыты почти все магазины, рестораны и кафе, музеи и театры, парки и спортзалы, все учебные заведения работают дистанционно. Кроме того, впервые со Второй мировой войны в стране начал действовать комендантский час. Граждан запрещено покидать дома с 21:00 до 04:30, полиция уже выписала более пяти тысяч штрафов за его нарушение.