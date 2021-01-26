Военные раскрыли обстоятельства смерти российского курсанта

Курсант Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, найденный мертвым под окнами многоэтажного дома, погиб в результате несчастного случая. Обстоятельства смерти молодого человека раскрывает URA.RU со ссылкой на командование Челябинского гарнизона.

По данным военных, курсант был в каникулярном отпуске. Он решил самостоятельно починить кондиционер в квартире родителей на шестом этаже, но сорвался и выпал из окна.

Тело молодого человека обнаружили днем 25 января под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска. Уточнялось, что погибший учился на втором курсе военного училища. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.