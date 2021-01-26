Курсант российского военного училища найден мертвым

В Челябинске найден мертвым курсант Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело молодого человека обнаружили днем под окнами многоэтажного дома в Калининском районе города. Уточнятся, что погибший учился на втором курсе военного училища.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее, 12 августа, сообщалось, что в лесу под Челябинском обнаружено тело еще одного курсанта. 17-летний молодой человек учился в кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов. Его тело было найдено недалеко от поселка Северный, где проживала его семья. По предварительным данным, причиной смерти был суицид.