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У россиян появятся электронные документы на машину и водительские права

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместе с МВД прорабатывает возможность выпуска электронных документов на машину и водительских прав. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях», — добавила она, отметив что в дальнейшем планируется использовать мобильные устройства для проверки водительских документов.

Волк отметила, что проект планируется ввести в экспериментальном порядке, и пока что россиянам нужно иметь при себе весь необходимый перечень документов в бумажном виде.

Как уточняется, комментарий представителя МВД был озвучен после появления в СМИ сообщений о подготовке экспериментального ввода в эксплуатацию мобильного приложения, позволяющего отказаться от регистрационных документов на машину и водительского удостоверения на привычных бумажных носителях. В упомянутых публикациях говорилось, что в рамках эксперимента по запросу сотрудников полиции соотечественники будут предъявлять QR-код.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД. Автор инициативы, депутат Госдумы Иван Сухарев, предложил увеличить время, в течение которого штраф можно погасить за половину стоимости, с 20 до 40 дней.

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