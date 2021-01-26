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Женщина отстояла в сети оголяющее грудь свадебное платье своего производства

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Фото: Mannie Waugh

Австралийский модельер дала отпор покупателям, которые обругали чересчур откровенный дизайн свадебного наряда ее собственного бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о белом платье марки Bowie Rae модели Melody+Diana в пол, верхняя часть которого выполнена из прозрачной ткани, обнажающей грудь модели. Отмечается, что для рекламы манекенщица попозировала в наряде с глубоким декольте без бюстгальтера.

Покупатели раскритиковали упомянутое платье, поскольку посчитали, что оно слишком вульгарное для свадьбы. «Это, конечно, красиво, но до того момента, как мои родственники увидят мои соски», «У моего дедушки случился бы сердечный приступ», «Что за пошлости?», «К чему выпячивать свои соски?» — высказывались читатели издания.

Владелица марки, 36-летняя Мэнни Во (Mannie Waugh) ответила критикам в интервью журналистам Daily Mail. По ее словам, все женские тела прекрасны, и она не позволит людям, которых смущают оголенные соски, препятствовать ее художественному самовыражению.

Кроме того, дизайнер объяснила, что решила основать свой бренд, поскольку выходила замуж в платье, дизайн которого она ненавидела. «Женщина должна быть на своей свадьбе в платье, которое нравится ей, а не в том наряде, в котором все гости ожидают ее увидеть», — отстаивала свою точку зрения Во.

Помимо этого, героиня материала считает, что невесты не обязаны надевать скромные образы, чтобы угодить родственникам. «Мы можем добавить к платью кружево, подкладку, слои тюля или подкладку для сосков, но только если этого захочет сама невеста», — заключила бизнеследи.

Ранее прозрачное платье невесты с открытыми бедрами и животом возмутило покупателей. Речь идет о белом облегающем платье невесты, изготовленном из прозрачной ткани и кружева. Наряд, который получил название «Сексуальное свадебное платье русалки», оформлен декольте, а также крупными вырезами на спине, животе и бедрах.

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