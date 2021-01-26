Страны G7 призвали освободить Навального

Министры иностранных дел стран G7 обратились к российским властям с призывом освободить Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

К заявлению также присоединился высокий представитель Евросоюза. Заявители осудили арест Навального и отметили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не поддержал решения суда, за неисполнение которых он был задержан. «Призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального», — говорится в документе.

Главы МИД G7 и высокий представитель ЕС также выразили обеспокоенность задержанием участников несанкционированных акций, которые прошли 23 января. Там подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать реакцию России на международные призывы касательно этой ситуации.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В 2014 году Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. При этом в 2020 году были зафиксированы многократные нарушения осужденным условий испытательного срока — он должен был являться на регистрацию в инспекцию УФСИН два раза в месяц.