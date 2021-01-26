Спросу на газ предсказали рост

Мировой спрос на газ в 2021 году будет расти на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС со ссылкой на слова аналитика Международного энергетического агентства (МЭА) Жана Батиста Дюбрея.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

Основными драйверами роста спроса на газ станут развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока, предсказывает эксперт. На них придется до 17 процентов от общего объема. Однако некоторые развитые страны Северной Америки и Европы не смогут по итогам года достичь объемов потребления 2019 года.

Ранее стало известно, что «Газпром» не стал увеличивать физические поставки газа в Европу, а по украинскому маршруту и вовсе сократил их. Таким образом российская компания хочет заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из подземных хранилищ (ПХГ) и покупать газ дороже.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-октябрь прошлого года упали на 44,4 процента (до 19,038 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Физический экспорт газа снизился на 11,4 процента (до 159 миллиардов кубометров).

Российский трубопроводный газ пока остается лидером в ЕС. Однако общая доля поставок «Газпрома» в европейском потреблении упала с 36 процентов в 2019 году до 33 процентов в 2020-м.