Выявлен способ уберечься от преждевременной смерти

Ученые Луисвиллского университета в США показали, что проживание рядом с зелеными насаждениями, а также частые прогулки в парках могут быть способом компенсировать негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов, что уменьшает риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали жесткость артерий у взрослых добровольцев с такими сопутствующими заболеваниями, как ожирение, высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина, что помещает участников в категории среднего или высокого риска сердечных заболеваний. Кроме того, учитывались факторы окружающей среды местах проживания добровольцев, включая вегетационный индекс (показатель уровня растительности), концентрацию твердых частиц и озона в воздухе.

Когда уровни твердых частиц и озона были высокими, у участников выявлялась более высокая жесткость артерий, однако у тех, кто жил в районах с большим количеством зеленых насаждений, улучшалась функция кровеносных сосудов. При этом влияние растительности оставалось высоким даже при учете образа жизни добровольцев.