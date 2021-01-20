Раскрыто огромное число умерших от грязного воздуха в городах Европы

Ученые раскрыли рейтинг городов Европы с самыми высокими показателями смертности, связанными с загрязнением воздуха. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Planetary Health.

Специалисты опирались на недавние научные данные о взаимосвязи между уровнями загрязнения воздуха и смертностью, чтобы рассчитать влияние, которое два различных сценария сокращения загрязнения воздуха окажут на бремя смертности. Три математические модели были объединены для определения средних уровней каждого загрязняющего вещества в каждом городе, при этом за основу брались значения 2015 года и сравнивались с данными 2018 года.

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Согласно результатам исследования, если бы уровни ультрадисперсных частиц PM2.5 и газа NO2 сдерживались во всех анализированных городах на уровне, рекомендованном ВОЗ, то удалось бы избежать 51 тысячу и 900 случаев преждевременной смерти в год, соответственно. При этом, если бы уровни загрязнения опустились бы до самых низких измеренных значений, то огромное число умерших можно было бы снизить на 125 и 79 тысяч смертей в год, соответственно.

Самый высокий уровень смертности, связанный с токсичным газом NO2, наблюдался в городах таких стран, как Испания, Бельгия, Италия и Франция. Самый высокий процент от общей смертности (до семи процентов) регистрируется в Мадриде. Больше всего смертей от взвешенных твердых частиц регистрируется в долине реки По в Италии, на юге Польши и в Чехии. В итальянском городе Брешиа доля смертей, связанных с PM2.5, достигает рекордных 15 процентов.

В десятку европейских городов с самым высоким уровнем смертности от дисперсных частиц вошли: Брешиа (Италия), Бергамо (Италия), Карвина (Чехия), Виченца (Италия), Силезская метрополия (Польша), Острава (Чехия), Ястшебе-Здруй (Польша), Саронно (Италия), Рыбник (Польша), Гавиров (Чехия). В десятку по NO2 вошли: Мадрид (Испания), Антверпен (Бельгия), Турин (Италия), Париж (Франция), Милан (Италия), Барселона (Испания), Мольет-дель-Вальес (Испания), Брюссель (Бельгия), Херне (Германия) и Аржантей (Франция).

Менее опасными оказались города в странах Северной Европы, включая Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию.