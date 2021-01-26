Глава UFC порассуждал о ненависти Нурмагомедова к Макгрегору

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт порассуждал об отношении россиянина Хабиба Нурмагомедова к ирландцу Конору Макгрегору. Его слова приводит bloodyelbow.com.

По мнению Уайта, россиянин испытывает к ирландцу ненависть. «Поэтому он хотел, чтобы Конор снова проиграл. Я уверен, что у Нурмагомегода какая-то часть подсознания хотела снова сразиться с Макгрегором», — заявил глава промоушена.

Ранее 26 января сообщалось, что Макгрегора отстранили от боев на полгода после поражения от американца Дастина Порье на турнире UFC 257. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.

В декабре 2020-го Нурмагомедов оценил возможность проведения боя-реванша с Макгрегором. Тогда он заявил, что спортивного интереса к поединку у него нет.

Россиянин объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября 2020 года. Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере. Одну из защит, в октябре 2018-го, Нурмагомедов провел против Макгрегора. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде.