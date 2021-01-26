Доктор Мясников пожаловался на удаление его поста за враждебные высказывания

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что его пост в Instagram удалили за враждебные высказывания. На проблему он пожаловался в Telegram-канале.

«Инста[грам] удалил пост со стихами Гумилева. Как-нибудь без них разберемся… Только вот без соцсетей мы никак! И с этим надо что-то делать», — отметил доктор. В скриншоте указано, что публикация от 25 января удалена за нарушения правил, а именно — за враждебные высказывания или символы.

По мнению специалиста, в соцсети негативно восприняли то, что он читал «Занзибарских девушек» Николая Гумилева. Мясников считает, что пользователей могли возмутить строки поэта: «Жирные женщины Габеша, / Хитрые и злые сомалийки / И грязные поденщицы Каффы».

Процитировав строки, он также вспомнил о том, как назвал дурой чернокожую медсестру во время работы в США в период протестов из-за расового неравенства. Мясников объяснил, что ему «это сошло», так как его «любил средний медперсонал, особенно цветные».

Ранее Александр Мясников оправдал действия полицейского, который пнул женщину в живот во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. В публикации врач заявил, что силовик выполнял поставленную перед ним задачу, а пострадавшая в этот момент была объектом.