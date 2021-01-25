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Доктор Мясников оправдал ударившего россиянку в живот силовика

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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия бойца ОМОН, который пнул женщину в живот во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале Мясников написал, что силовик выполнял поставленную перед ним задачу.

По мнению доктора, россиянка, которую ударил боец ОМОН, была для него в этот момент не женщиной, а объектом, который препятствует выполнению его задачи и может «баллончиком брызнуть» или «шилом пырнуть». «У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины — там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач, — потенциальный противник», — поделился мнением Мясников.

На возможные упреки в том, что он считает мирных протестующих потенциальными противниками, доктор заявил, что такие вопросы нужно переадресовать политикам. Силовик же лишь выполнял задачу, подчеркнул он. «На поле боя не бывает посторонних, помните об этом. Там и время, и события идут по-другому, раз вы решили там оказаться, то надо быть к этому готовым», — заключил врач.

23 января в Петербурге во время несанкционированной акции сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Прокуратура и МВД начали служебную проверку по этому факту.

Позже боец ОМОН пришел к пострадавшей в больницу и попросил прощения. «Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — сказал он. Перед россиянкой также извинилась полиция. Ее посетил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.

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