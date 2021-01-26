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Индия навсегда заблокировала TikTok и еще 58 китайских приложений

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Фото: Reuters

Правительство Индии навсегда заблокировало популярную соцсеть TikTok и еще 58 китайских приложений из-за угрозы национальному суверенитету. Об этом сообщает индийское издание Economic Times.

Министерство информационных технологий Индии уведомило китайских разработчиков, что ведомство не удовлетворено их ответами и разъяснениями касательно безопасности их сервисов. В связи с этим введенная индийскими властями в середине прошлого года блокировка ряда приложений стала постоянной.

Правительство Индии приняло решение о временной блокировке 59 китайских приложений в июне 2020 года. Свое решение власти объяснили тем, что работа этих приложений якобы наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии», а также создает угрозу безопасности страны и общественному порядку.

В список запрещенных программ вошли TikTok, соцсеть WeChat, сервис микроблогов Weibo, игра Clash of Kings и ряд других приложений.

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