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Раскрыты самые частые жалобы перенесших коронавирус пациентов

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Самые частые жалобы пациентов, переболевших COVID-19, — слабость, травмирующие воспоминания о тяжелых днях болезни, боль в груди, одышка и бессонница. Их раскрыла главный врач «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова.

Кроме того, встречались жалобы на потерю аппетита, не проходящее нарушение вкуса и запаха, сухость слизистой глаз, конъюнктивит. Она добавила, что некоторые осложнения могут проявляться спустя длительное время после болезни. Так, боли в суставах, груди, депрессивные состояния могут появиться только через два месяца после выздоровления.

«К сожалению, COVID-19 зачастую не проходит бесследно. Болезнь негативно сказывается на состоянии многих органов и систем. Это происходит потому, что вирус SARS-CoV-2 заражает любые клетки, на поверхности которых есть рецептор АСЕ2, а они есть в носоглотке, ЖКТ, легких, коре и стволе головного мозга», — объяснила врач.

Она призвала перенесших коронавирус граждан тщательно следить за своим состоянием, прислушиваться к изменениям в организме.

В ноябре 2020-го в Минздраве рассказали, что после коронавируса часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При проявлении первых симптомов заболеваний сердца, а именно длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

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