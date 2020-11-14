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В Минздраве рассказали об осложнениях после коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После коронавируса часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, заявил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. Его слова передает РИА Новости.

При проявлении первых симптомов заболеваний сердца, а именно длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, отметил он.
Особенно, добавил Шляхто, для пациентов с хроническими заболеваниями важно вести здоровый образ жизни и придерживаться рекомендаций врача.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил «Ленте.ру», что коронавирус может жить в организме людей поколениями, поскольку даже после болезни он может оставаться в верхних дыхательных путях. По его словам, люди уже живут и с другими инфекциями «многие десятки тысяч лет».

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