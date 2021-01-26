Мэр Портленда распылил перцовый баллончик в лицо поспорившего с ним мужчины

Мэр американского города Портленд распылил перцовый баллончик в лицо мужчине, поспорившему с ним из-за маски. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицейский рапорт.

По информации издания, мэр Тед Уилер выходил из паба, когда к нему подошел незнакомец, на котором не было маски. Снимая происходящее на телефон, мужчина обвинил политика в том, что тот не надел маску, сидя в ресторане, как того требуют правила. В ответ Уилер возразил, что сидел на веранде. Он добавил, что средство индивидуальной защиты разрешается снимать во время еды.

Мужчина не успокоился и последовал за мэром к его машине. По словам Уилера, незнакомец подошел слишком близко, что вызвало у политика сильное чувство тревоги, и он распылил перцовый баллончик ему в глаза. Мэр в свое оправдание заявил, что боялся заразиться коронавирусом.

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