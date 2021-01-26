Мир
 
Последние новости
США захотели поместить на доллары темнокожую женщину
В пятизвездочном отеле в центре Москвы нашли труп 
Самого высокооплачиваемого россиянина в НХЛ обокрали в Мексике
Бен Аффлек дал обет безбрачия после разлуки с Аной де Армас
Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО
Мужчина нашел в доме замурованную дверь и пожаловался на привидений
Умер бывший главный государственный санитарный врач России
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Ведущая «Давай поженимся!» выбрала жениха для Бузовой
Новости партнеров
Прослушать новость

Премьер-министр Италии подал в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку на фоне политического кризиса в стране. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Конте объявил о решении покинуть пост в ходе заседания Совета министров 26 января. После этого он направился в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле. По информации телеканала, разговор продлился около получаса, после чего Конте покинул президентскую резиденцию. Вслед за этим политик встретится с главами Сената и Палаты депутатов.

В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава правительства. Бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что два министра от его партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции действующий премьер Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

Напряженность в отношениях между Ренци и Конте ощутимо возросла в конце прошлого года. Экс-премьер выступил с резкой критикой правительственного плана по использованию средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского союза.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Conte si dimette: "Grazie a ogni singolo ministro", ora la crisi nelle mani di Mattarella - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Governo-concluso-Cdm-il-premier-Conte-al-Quirinale-per-le-dimissioni-f16d93e7-49a0-426d-89f4-61c1494d6d56.html
В Италии разразился политический кризис
Стало известно об отставке премьера Италии