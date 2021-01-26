Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку на фоне политического кризиса в стране. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Конте объявил о решении покинуть пост в ходе заседания Совета министров 26 января. После этого он направился в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле. По информации телеканала, разговор продлился около получаса, после чего Конте покинул президентскую резиденцию. Вслед за этим политик встретится с главами Сената и Палаты депутатов.

В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава правительства. Бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что два министра от его партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции действующий премьер Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

Напряженность в отношениях между Ренци и Конте ощутимо возросла в конце прошлого года. Экс-премьер выступил с резкой критикой правительственного плана по использованию средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского союза.