Женщина четыре года неправильно носила комбинезон, узнала правду и рассмеялась

Американка обнаружила, что ее любимый топ оказался комбинезоном, спустя четыре года после покупки и рассмеялась. Соответствующая история появилась на The Sun.

Мэдисон Пирс (Madison Pierce) заявила, что всегда испытывала неудобства с нарядом, поскольку его было «сложно надеть». Она разместила ролик в своем TikTok-аккаунте и призналась, что привыкла просовывать обе ноги только в одно из двух отделений в нижней части изделия. Через несколько лет женщина узнала правду о том, что носила цветочный комбинезон в качестве топа.

Материалы по теме «Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды

«Я носила комбинезон как топ! Меня всегда раздражало то, как сложно его надевать, и теперь я, черт возьми, знаю почему. Я не знала, что эти дырки внизу предназначены для двух ног! Я думала, это струящийся декоративный элемент, на протяжении четырех лет!» — поделилась Пирс.

Ролик набрал почти два миллиона просмотров. Подписчики героини посмеялись над ее невнимательностью в комментариях. «Четыре года, Мэдисон? И тебе правда никогда не приходило в голову?», «Все еще пытаюсь понять, как вы носили его в качестве топа», «На ее лице все еще видно потрясение», — писали они.

Ранее в январе женщина заказала три пары джинсов в одном магазине и рассмеялась после примерки. 31-летняя Роксана Стоббс заказала три пары брюк 16 размера, что по российским меркам равняется 48 размеру (L), на сайте ретейлера Boohoo. По словам героини материала, двое брюк из трех оказались чересчур узкими для ее бедер.