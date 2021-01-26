Раскрыта польза послеобеденного сна

Китайские ученые выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное в журнале General Psychiatry исследование.

Исследователи из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун решили раскрыть, послеобеденный сон у пожилых — это защитная реакция организма, помогающая предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции.

По результатам теста на наличие деменции MMSE выяснилось, что показатели когнитивных способностей оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

Как отмечают ученые, их исследование наблюдательное, то есть доказывает, что два фактора — в данном случае, дневной сон и здоровье мозга — связаны, но не выявляет причину этой связи.

Авторы исследования полагают, что сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление. Кроме того, люди с высоким уровнем воспаления чаще спят, а воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. При этом дневной сон помогает предотвратить это воспаление.

Однако в то же время исследователи считают, что послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и нарушениями циркуляции лептина и грелина — пептидных гормонов, которые регулируют энергетический обмен.

Ранее уководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин предупредил, что недосып пагубно сказывается на иммунитете. По его словам, если человек спит меньше пяти часов, то его шансы подхватить вирусную инфекцию вырастают на 250 процентов в сравнении с людьми, которые спят необходимые семь-девять часов.