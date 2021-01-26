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Стоматологическим клиникам в России сделают послабления из-за угрозы их закрытия

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Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Минздрав готов избавить стоматологов от требования оснастить клиники дорогим рентгенологическим оборудованием и нанять дополнительных специалистов для расшифровки снимков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минздрава Евгения Камкина бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Ведомство может сделать послабления через механизм «регуляторной гильотины», что упразднит вступившие в силу в начале года приказы. Таким образом, действующие документы могут быть отменены, если подтвердится их отрицательное влияние на работу бизнеса, и тогда в ближайшее время требования к оснащению клиник упростят.

Ранее участники рынка лоббировали отмену новых требований через Бориса Титова, отмечая, что дополнительные расходы могут привести к закрытию многих частных клиник с общим оборотом около 300 миллиардов рублей. Представители медучреждений отмечали, что введенные правила привели к увеличению документооборота и трат на покупку оборудования, но реальной необходимости в таких нововведениях не было.

Президент Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Наталья Анисимова сказала изданию, что лучше бы стоматологические кабинеты обязали оборудовать дефибрилляторами для сердечно-легочной реанимации, а не заставляли покупать радиовизиограф за 200 тысяч рублей и ортопантомограф за несколько тысяч долларов.

Ранее стоматологическая саморегулируемая организация «Лига» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предупреждением о возможном закрытии многих стоматологических клиник из-за новых требований Минздрава к проведению рентгенологических исследований. С 1 января в медучреждениях необходимо анализировать каждый снимок пациента за 24 часа, и делать это должен именно рентгенолог. Сейчас в стоматологиях эту функцию чаще всего выполняют медсестры или сами врачи.

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