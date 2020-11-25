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Медики предупредили о риске массового закрытия стоматологических клиник в России

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Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Стоматологические клиники могут начать массово закрываться из-за новых требований к проведению рентгенологических исследований. Письмо с предупреждением о подобных рисках премьер-министру России Михаилу Мишустину направила стоматологическая саморегулируемая организация «Лига».

Согласно приказу Минздрава, который вступает в силу 1 января 2021 года, рентгенологи должны анализировать каждый снимок пациента и составлять протокол за 24 часа. Требование также относится к стоматологическим клиникам.

В «Лиге» указали, что врачи данного профиля являются дефицитными специалистами в условиях коронавируса. Функции рентгенологов в стоматологических клиниках чаще всего выполняют медсестры или сами врачи, поэтому новые требования ставят необходимость приема новых сотрудников, отмечают в организации. Из-за нехватки рентгенологов некоторым клиникам придется приостановить работу, тогда страна может остаться без квалифицированной стоматологической помощи.

Врачи попросили внести изменения в приказ и предусмотреть проведение рентгенологических исследований без составления протокола врачом данного профиля. С проведением исследования, по мнению организации, справится врач-стоматолог, который опишет результаты наблюдений в медицинской книжке пациента.

Ранее Мишутин продлил выплаты тем, кто работает с больными COVID-19, до конца 2021 года. Данное решение принято «в целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников».

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