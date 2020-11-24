Мишустин продлил выплаты помогающим больным COVID-19 до конца 2021 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил выплаты тем, кто работает с больными COVID-19, до конца 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Данное решение принято «в целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу», а также других лиц, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Выплаты будут производить ежемесячно, с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Ранее Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Выплаты положены за особые условия труда и дополнительную нагрузку.