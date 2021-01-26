Назван лучший сахар

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кускового сахара (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы семи брендов: «Чайкофский», «Советский сахар», «Русский сахар», «Продимекс», «У самовара», «Городейский сахар» и «Чуточка».

Специалисты закупали сахар в обычных магазинах. Образы исследовались по более чем 40 параметрам качества, включая долю влаги и сахарозы, физико-химические показатели, вкус, растворимость и цвет.

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Все образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Лишь в сахаре «Продимекс» было обнаружено слишком большое количество осколков массой менее 25 процентов от общего веса кусочка. Содержание таких кусочков превышает допустимое стандартом в 11 раз.

В образце под маркой «Чуточка» вдвое — до 12 минут — превышена по сравнению с допустимой скорость растворения сахара в воде. Все исследованные образцы имеют свойственный сахару вкус, также в них отсутствуют посторонние запахи.

В сахаре «Продимекс» и «Русском сахаре» немного повышено содержание токсичных элементов, однако оно не превышает допустимые значения.

По итогам исследования бренд «Продимекс» добавлен в список товаров с замечаниями. Остальные рекомендованы к покупке.