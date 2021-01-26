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Путин открыл транспортную развязку в Химках

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Владимир Путин
Владимир Путин
Кадр: Телеканал 360 / YouTube

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 26 января.

Первыми по развязке проехали грузовики.

Президент также выслушал доклад Воробьева о развитии транспортной инфраструктуры в регионе, пообщался с рабочими.

21 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что поручение Путина ускорить работы по строительству транспортной развязки было выполнено.

О строительстве развязки Путина просили работники «НПО Энергомаш», когда президент посещал предприятие в апреле 2019 года.

Объект построили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность двухуровневой развязки составляет 3,5 километра.

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