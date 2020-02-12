Строительство нового путепровода стартовало в Химках

Строительство путепровода в составе Репинской развязки стартовало в Химках. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в среду, 12 февраля.

«К концу 2020 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу развязки с временными съездами, что позволит жителям Химок воспользоваться путепроводом через Ленинградское шоссе», — говорится в сообщении.

Ожидается, что рабочее движение по путепроводу откроется в конце года. Протяженность основного хода развязки составит 800 метров, длина путепровода — 160 метров.

Строительство Репинской развязки строится по поручению президента России Владимира, дорожный объект позволит обеспечить транспортную доступность промышленной части города. В ведомстве полагают, что это будет способствовать увеличению рабочих мест в Химках.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что власти региона уделяют большое внимание развитие дорожно-транспортной системы. По его словам, на строительство дорог и развязок выделяются значительные средства.

