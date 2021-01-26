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Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

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Сергей Приходько
Сергей Приходько
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В январе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

Сергей Приходько занимал должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также был помощником главы государства во время президентства Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. До 1997 года работал в структурах МИД России. 1997-1998 годах был помощником президента РФ по международным делам, после и до 1999 года работал заместителем руководителя администрации президента. С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства, вице-премьера.

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