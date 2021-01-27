Дату проведения Каннского кинофестиваля перенесли

Дату проведения 74-го Каннского кинофестиваля перенесли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук.

Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее он был запланирован на май 2021 года. В отборе фильмов смогут участвовать картины, которые вошли программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й.

В мае 2020 года Каннский кинофестиваль было решено отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.