Каннский фестиваль отменили из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль не будет проходить в 2020 году из-за коронавируса. Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов фестиваля.

Организаторы в начале июня хотят представить список фильмов, которые должны были попасть в смотр, отмечает издание. Список назовут «Канны-2020». Фильмы покажут осенью на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

В издании добавили, что решение о проведении Венецианского кинофестиваля в этом году будет принято в конце мая.

В отборе фильмов на 74-й Каннский кинофестиваль смогут участвовать картины, которые вошли программу прошлого смотра, но были отложены на 2021 год.

Сообщалось, что Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции.

16 марта французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничении передвижения по стране с 17 марта в связи с ситуацией из-за коронавируса. Также он объявил о приостановке всех реформ во Франции.

Впервые Каннский кинофестиваль проводился в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки средств.

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