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В России впервые с конца октября выявлено менее 18 тысяч случаев коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России впервые с конца октября выявили меньше 18 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 741. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

На протяжении двух месяцев в стране ежедневно фиксировали от 20 тысяч до почти 30 тысяч зараженных. 29 октября было зарегистрировано 17 717 случаев COVID-19.

Так, за последние 24 часа больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1837), Санкт-Петербурге (1813) и Московской области (928). Меньше всего — в Ненецком (8) и Чукотском (5) автономном округах.

Накануне в стране был выявлен 18 241 заразившийся, что стало наименьшим показателем с 31 октября. Тогда диагноз подтвердился у 18 140 человек.

Всего с начала пандемии зафиксировано 3 774 672 случая коронавируса.

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