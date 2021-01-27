Российских полицейских задержали с наркотиками в салоне автомобиля

В Краснодарском крае сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали полицейских, катавшихся на автомобиле по городу. Об этом в среду, 27 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 22 января в Армавире местные силовики узнали, что неизвестные граждане, которые могут быть причастны к торговле наркотиками, в данный момент передвигаются на отечественном автомобиле. Установив наблюдение за подозреваемыми, полицейские увидели, как в какой-то момент их машина подъехала к заправке. Оттуда вышли мужчины с включенными на смартфонах фонариками. Они нашли на земле закладку с наркотиками и вернулись в машину.

Полицейские немедленно произвели задержание. Внутри автомобиля оказались двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и одна девушка. Все трое были в состоянии сильного наркотического опьянения и не могли внятно ответить на вопросы сотрудников правоохранительных органов. В салоне оперативники нашли пакет с белым веществом.

На медосвидетельствовании у мужчины были обнаружены запрещенные вещества. Результат девушки оказался отрицательным. Выяснилось, что задержанные являются сотрудниками полиции и работают в одном отделе. Мужчины оказались следователем и оперативником, а девушка — инспектором по делами несовершеннолетних, которая была на хорошем счету у руководства региональной полиции.

В настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

30 декабря 2020 года сообщалось, что в Ингушетии задержали банду наркоторговцев, в которую входили сотрудники правоохранительных органов.