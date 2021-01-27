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Диетолог посоветовала россиянам есть сердце и печень

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам есть печень, сердце, язык и другие субпродукты. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

Эксперт полагает, что субпродукты позволяют разнообразить рацион. По ее словам, в прошлом их даже включали в рекомендации по диетическому питанию. Она напомнила, что в субпродуктах есть легкоусваиваемое гемовое железо, входящее в состав гемоглобина.

В то же время, по мнению Диановой, злоупотреблять субпродуктами также не следует. Особенно опасной может быть частое употребление печени, поскольку через нее проходят различные компоненты, в том числе и токсичные. Эксперт считает, что печень можно без опаски есть пару раз в месяц по 100-150 граммов.

Ранее Дианова рассказала о том, что новогодние салаты могут представлять опасность. По ее словам, срок годности у большей части блюд, приготовленных к празднику, не превышает одного-двух дней. Она подчеркнула, что особенно быстро портятся холодные блюда, в частности салаты, поэтому ими можно легко отравиться.

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