Ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о якобы причастности лично президента России Владимира Путина к пропаже дельфина из гавани Дингла в графстве Керри. Об этом пишет The Irish Post.

Известный местный дельфин Фунги исчез несколько месяцев назад. По одной из теорий, он мог потеряться из-за акустических помех от сонаров, которые используют моряки по всему миру. Китообразные же используют эхолокацию, подобную сонарам, для общения, а также для наблюдения за окружающей средой, поиска пищи и обнаружения опасности.

О’Салливан, комментируя пропажу дельфина, заявил, что «в этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин», — добавил он. Министр экологии Малколм Нунан, в свою очередь, отказался обвинять Россию, но счел теорию о подводных шумах имеющей право на существование.

В ноябре 2018 года более 145 черных дельфинов (гринды) выбросились на берег пляжа острова Стьюарт в Новой Зеландии за несколько дней. Ученые до сих пор не знают причины самоубийств водных млекопитающих. Исследователи полагают, что на них могут влиять сонары военных кораблей, загрязненность океанов и магнитные https://lenta.ru/news/2020/12/15/whale/бури. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, другие животные из стаи пытаются ему помочь и в итоге сами оказываются в ловушке.