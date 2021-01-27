Опубликованы фотографии бывшей квартиры Путина в Дрездене

Таблоид Bild опубликовал фотографии квартиры в Дрездене, где с осени 1985 года по март 1991-го жил президент России Владимир Путин, в то время служивший в КГБ. Квартира расположена в шестиэтажном доме на Радебергер-штрассе.

В квартире площадью 66 квадратных метров есть три комнаты, кухня, санузел, лоджия, а также центральное отопление и электроплита. После отъезда Путиных в 1991 году в нее заселился плотник-мебельщик Йорг Хофманн, живущий здесь по настоящее время.

В разговоре с корреспондентом Хофманн отметил, что квартиру ему показывала Людмила Путина, ныне бывшая супруга российского президента. «Повсюду стояла темная русская мебель, а еще тут были типичные для ГДР алюминиевые обои и кремового цвета ковролин», — рассказал он. Путин передал ключи новому арендатору в конце марта 1991 года. По словам жильца квартиры, переезжать семье помогали 10-12 солдат. «У них возникли проблемы со стиральной машиной, ее тащили шестеро мужчин», — отметил собеседник издания.

Хофманн охарактеризовал Путиных как приятных людей. «Госпожа Путина носила коричневую шубу и большую меховую шапку. Еще у них была собака», — добавил он.

Новый арендатор платил за квартиру столько же, сколько и Путин — 58,90 немецких марок в месяц, плюс расходы на горячее водоснабжение (9,80 марок) и отопление (26,20 марок) — всего 94,90 марок.

По словам Хофманна, единственное, что его смущает — автобусы с российскими туристами, останавливающиеся перед домом. «Они думают, что здесь музей Путина», — объяснил он.