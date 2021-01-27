Мать обрила голову в знак солидарности с болеющей раком дочерью

В бразильском городе Кампу-Гранди мать обрила голову в знак солидарности с дочерью, которая страдает от рака. Об этом пишет издание Universa.

31-летняя Люсиана Ребелла Пирес (Luciana Rebello Pires) с 2018 года проходила лечение от рака шейки матки. Перед очередным курсом химиотерапии женщина решила обрить голову, не дожидаясь, когда волосы начнут выпадать сами. Она хотела снять этот момент на видео и попросила помощи у матери — 53-летней Альбени Гамес да Сильвы (Albenia Gomes da Silva). Мать подстригла дочь машинкой, а затем к ее удивлению подстриглась сама.

«Я не ожидала, что она это сделает, — признается Пирес. — Если бы я знала, что она планирует что-то такое, то не позволила бы ей. Но как раз по этой причине она и не предупредила меня, чтобы я не смогла ее остановить». Женщина призналась, что не одобряет поступок матери, но поступила бы так же, если бы речь шла о ее дочерях.

В 2017 году сообщалось, что жительница шотландского города Абердин отрезала волосы длиной 140 сантиметров, чтобы собрать деньги для организации, финансирующей изучение раковых опухолей. Она отращивала их 23 года.