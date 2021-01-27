Акции памяти «Блокадный хлеб» прошли по всей России

В Москве, Петербурге, Волгограде и других городах России в среду, 27 января, прошла акция «Блокадный хлеб» по случаю 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады нацистских войск. По всей стране также прошли встречи с очевидцами событий, сообщает ТАСС.

В память о жителях и защитниках блокадного города на мероприятиях раздавали кусочки «блокадного» дарницкого хлеба, расфасованного по 125 граммов. Такая суточная норма для служащих, иждивенцев и детей была в Ленинграде с 20 ноября 1941 года.

В Москве президент Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в Александровском саду. Председатель Совета Федерации, представитель от правительства Петербурга Валентина Матвиенко участвовала в акции памяти у стелы Ленинградскому фронту на Поклонной горе.

В Санкт-Петербурге торжественно-траурные церемонии прошли на Невском проспекте, у Триумфальной арки в Красном Селе, на площади Победы, на Серафимовском, Смоленском, Невском, Ново-Волковском, Богословском и Пискаревском мемориальном кладбищах. Последнее считается самым крупным братском захоронении Второй мировой войны. Цветы и венки к монументу Матери Родине на Пискаревском кладбище возложили губернатор Александр Беглов, полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан, члены правительств Петербурга и Ленинградской области, депутаты Госдумы и городского Заксобрания, представители общественных организаций ветеранов и блокадников.

Хлеб в память о блокаде раздавали от Калининграда до Сахалина. В Екатеринбурге жителям показали, как выглядели продуктовые талоны в те годы. На улице был воссоздан пункт выдачи суточных пайков хлеба, и горожане могли встать за нормой хлеба в очередь. Тематические уроки, торжественно-траурные линейки и патриотические часы в школах прошли в Курской, Белгородской областей, Адыгеи и других регионов.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. По разным подсчетам, погибли тысячи от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей. С осени 1941 года было пять неудачных попыток прорвать блокаду. Удачной оказалась лишь шестая в январе 1943-го. Полностью освободить город удалось 27 января 1944 года.