Блокадница заступилась за уволенных после скандала с «батоном» чиновниц

Одна из 11 керченских блокадников Евгения Прошина заступилась за уволенных после скандала с «батоном» чиновниц — председательницу горсовета Керчи Маю Хужину и ее заместительницу Ларису Щербулу. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Прошина рассказала, что сначала ее поздравили соцработники, которые принесли продуктовый набор: гречку, рис, макароны, сахар, масло и чай. По ее мнению, чиновниц хотели «убрать» и кто-то нашел «зацепку».

«Я уверена, ни один блокадник не будет оскорблен хлебом, любым, а тут пирог с мясом», — отметила женщина.

Ранее Хужина заявила об отсутствии чувства вины за акцию. Она добавила, что пироги с мясом и цветы были приобретены за личный счет, а не за бюджетные средства.

27 января Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников в годовщину полного снятия блокады Ленинграда навестили проживающих в Керчи 11 блокадников и вручили им похожие на батоны пироги с мясом и медали. Скромные подарки от чиновниц, которые были одеты в шубы, вызвали волну критики в обществе. Поступок чиновниц осудил и глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, такие люди не должны работать в органах власти и быть в рядах единороссов.

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