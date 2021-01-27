Российская блондинка из Playboy устроила поножовщину с подругой

В Москве задержана модель Playboy, которая после ссоры со своей подругой устроила поножовщину. Об этом в среду, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в ночь на 16 января модель, известная в социальных сетях как «Блондинка твоей мечты», отдыхала с подругой в центре Москвы. Женщины распивали алкоголь, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, вылившаяся во взаимные оскорбления. Подозреваемая схватила нож и бросилась на соперницу, пообещав убить ее.

В результате драки потерпевшая получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезаны пальцы. Девушка обратилась в полицию. Модель задержана и находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

1 декабря 2020 года сообщалось, что российская модель Лилия Судакова приехала с мужем на отдых в Петербург и зарезала его там после ссоры.