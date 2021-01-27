Худрука МХАТа госпитализировали

Художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Отмечается, что Бояков был доставлен в одну из столичных больниц. «Эдуард Владиславович госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. В ближайшее время будет на связи», — сказали в пресс-службе.

Эдуард Бояков — бывший генеральный директор российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», с 2005 по 2013 год — руководитель театра «Практика», создатель благотворительного проекта «Арт-Стройка». В декабре 2018 года он был назначен новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького вместо народной артистки СССР Татьяны Дорониной, возглавлявшей заведение 30 лет.