В Кремле не увидели проблем с дефицитом продуктов питания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в целом правительство справляется с удержанием цен на базовые продукты питания, а глава государства Владимир Путин постоянно держит этот вопрос на контроле, работа идет на ежедневной основе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков признал, что установление предельных цен на государственном уровне может не работать в отдельных мелких магазинах, а в ряде случаев даже приводит к созданию дефицита.

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Вместе с тем он отметил, что не видит в ситуации большой проблемы. По мнению представителя Кремля, главная задача — сохранить цены на допустимом уровне в крупных торговых сетях, где покупают продукты большинство граждан. Именно с ними правительство ведет активную работу и следит за выполнением решений. Что касается дефицита, то такое возможное следствие госконтроля тоже известно, поэтому профильные ведомства ежедневно занимаются вопросом.

Отвечая на вопрос о значимости удержания цен для рейтинга Путина, Песков заметил, что решения, принятые в декабре, не следует связывать с вопросами популярности главы государства.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» представил отчет о среднем чеке россиян на пять базовых продуктов питания — сахар, подсолнечное масло, гречку, хлеб дарницкий и пшеничную муку. По всем, кроме сахара, зафиксирован рост по сравнению с декабрем на 1,5-4 процента, а за год траты выросли на 11-68 процентов.