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В воинской части под Москвой на военнослужащих рухнула крыша

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Фото: РИА Новости

В воинской части в подмосковном Можайске обрушилась крыша, пострадали пятеро военнослужащих-контрактников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Крыша рухнула в курилке автопарка из-за снега. По данным Telegram-канала Mash, трое из пяти пострадавших в тяжелом состоянии. У одного из пострадавших подозрение на перелом голеностопа, у других — переломы ребер, плеча и бедра.

На месте происшествия работают экстренные службы, туда выехали две бригады скорой.

Дополнение: В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уточнили, что четверо военнослужащих получили незначительные травмы в результате произошедшего, передает РИА Новости.

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