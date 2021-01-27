В воинской части под Москвой на военнослужащих рухнула крыша

В воинской части в подмосковном Можайске обрушилась крыша, пострадали пятеро военнослужащих-контрактников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Крыша рухнула в курилке автопарка из-за снега. По данным Telegram-канала Mash, трое из пяти пострадавших в тяжелом состоянии. У одного из пострадавших подозрение на перелом голеностопа, у других — переломы ребер, плеча и бедра.

На месте происшествия работают экстренные службы, туда выехали две бригады скорой.

Дополнение: В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уточнили, что четверо военнослужащих получили незначительные травмы в результате произошедшего, передает РИА Новости.