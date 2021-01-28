Пассажир вылетающего в Москву самолета отказался от маски и остался в Сочи

Пассажир самолета российской авиакомпании Nordwind отказался соблюдать меры безопасности, усиленные на фоне пандемии коронавируса, и остался в аэропорту вылета. Подробности и видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина спорит с сотрудником перевозчика по поводу средств индивидуальной защиты, в частности медицинской маски, и снимает своего собеседника на телефон.

Как уточняет канал, инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Москва — Сочи. Очевидцы рассказали, что вылет лайнера был задержан и впоследствии нарушителя сняли с рейса. Предположительно, сотрудники полиции уже составляют в отношении него административный протокол.